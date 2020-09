Tradizione VS Globalizzazione

alberoverdevita : RT @alberoverdevita: sabato 19 settembre ore 10:00 “Dieta mediterranea tra tradizione e globalizzazione: a dieci anni dalla dichiarazione d… - alberoverdevita : sabato 19 settembre ore 10:00 “Dieta mediterranea tra tradizione e globalizzazione: a dieci anni dalla dichiarazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Tradizione Globalizzazione

Linkiesta.it

LUGANO - Ci sono dei temi che per loro natura creano discussione fra le persone e attraversano tutte le generazioni. Ma sono soprattutto le voci dei più giovani che possono avere una percezione molto ...Il cambiamento d'epoca che l'umanita sta vivendo e abitato da quella che piu volte ho indicato come «una terza guerra mondiale a pezzi». Conosciamo bene quanto la paura di un conflitto mondiale, capac ...Sabato 19 e domenica 20 settembre pp.vv. presso il Castello Caracciolo in Sammichele di Bari (BA), “L’Albero Verde della Vita” organizza “I Sapori del Grano – II° edizione”, una manifestazione d’inter ...