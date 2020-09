Tour de France tappa 18. Percorso, favoriti e orari tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Meribel, 16 settembre 2020 " Si continua a salire al Tour de France in questa ultima settimana di gara. Dopo il Col de la Loze la carovana Francese propone la Meribel-La Roche sur Foron di 175 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Meribel, 16 settembre 2020 " Si continua a salire aldein questa ultima settimana di gara. Dopo il Col de la Loze la carovanase propone la Meribel-La Roche sur Foron di 175 ...

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO Egan Bernal si ritira dal Tour de France 'Non volevo finisse così, ma decisione giusta'… - Gazzetta_it : #TDF2020, presentazione 17ª tappa - gdstwits : Tour de France , tappa a “Superman” Miguel Angel Lopez. Roglic sempre in maglia gialla - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ciclismo, Tour de France: a Lopez la tappa regina. Roglic stacca Pogacar e resta in giallo - giostuzzi : Méribel è un’invenzione moderna dovuta alla voglia di rendere la montagna un parco di divertimenti per facoltosi av… -