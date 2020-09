Tour de France | Bernal commenta il ritiro | “Non volevo finisse così”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Nonchecosì, ma è la decisione giusta date le circostanze. Ho il rispetto più grande per questa corsa, sto già pensando a tornare nei prossimi anni”. Queste le fresche sensazioni di Egandopo l’annuncio ufficiale deldalde, giunto all’edizione numero 107. Il colombiano non prenderà il via alla diciassettesima tappa e non difenderà il titolo conquistato nel 2019, seppur la situazione fosse ormai già compromessa in ottica classifica generale.