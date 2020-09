Tour de France 2020 | ordine di arrivo e classifica diciassettesima tappa | vince Lopez

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’didelladelde, il tappone alpino da Grenoble al Col de la Loze, in cui il colombiano dell’Astana Miguel Angelha trionfato davanti La cronaca – Dopo la grande battaglia dei primi chilometri corsi a velocità altissime, si forma la fuga di giornata composta dal vincitore di ieri Lennard Kanma insieme a Richard Carapaz, Daniel Martin, Alaphilippe, Gorka Izaguirre. Il gruppo però non fa scappare troppo gli attaccanti, anche perchè sulle prime rampe del Col de la Madeleine la Bahrain-McLaren di Mikel Landa inizia a fare il ritmo scremando il plotone. A farne presto le spese Nairo Quintana, che oggi esce definitivamente dalle posizioni nobili della ...

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO Egan Bernal si ritira dal Tour de France 'Non volevo finisse così, ma decisione giusta'… - Gazzetta_it : #TDF2020, presentazione 17ª tappa - OA_Sport : Classifica Tour de France 2020, 17ma tappa: Primoz Roglic rafforza la maglia gialla, Pogacar a 57” - SpazioCiclismo : Miguel Angel Lopez vince la corsa ad eliminazione sul Col de la Loze #TDF2020 2° al traguardo, Primoz Roglic aumen… - Eurosport_IT : Il capolavoro di Miguel Angel #Lopez che parte e si prende il Souvenir Henri Desgrange di questo Tour de France! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

E alla fine Egan Bernal si arrende: ritiro per il campione uscente del Tour alla vigilia della tappa regina, la 17esima, l'unica con due colli sopra i 2000 metri. "Ha molti Tour davanti, è la decision ...Per Egan Bernal il trionfo dell'anno scorso a Parigi sembra lontanissimo. Oggi, al via della 17.tappa del Tour de France, l'amara realtà: mal di schiena, condizione modesta, 19 minuti di ritardo dalla ...Ci siamo: la diciassettesima tappa Grenoble-Meribel Col de la Loze del Tour de France 2020 è sulle rampe dell’ultima salita, quella verso l’arrivo in cima al Col de la Loze. Manca dunque poco in termi ...