Tottenham | vicino il ritorno di Bale | conferma anche dall’agente

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Garethè vicinissimo alal: i colloqui tra gli Spurs e il Real Madrid sono alle battute finali Garethè a un passo dalal. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra Real Madrid e Spurs è vicinissimo. Mancano i dettagli per chiudere l’affare che riporterà il gallese a Londra. L’esterno vuole tornare fortemente nella squadra che l’ha lanciato e in cui lui ha fatto vedere il suo massimo potenziale. L’agente del gallese hato la trattativa in via di definizione: «Questo è il Gareth piùa lasciare il Real, i colloqui sono in corso» Leggi su Calcionews24.com

Sergio Reguilon, terzino di proprietà del Real Madrid, è vicino al trasferimento in Premier League. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Napoli, non per il giornalista ed esperto di mer ...Come confermato dalle testate inglesi, il gallese è sul passo di lasciare Madrid per tornare al Tottenham, club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Gli Spurs, come riportato da Calciomercato.com ...Stando alle dichiarazioni del suo agente, il giocatore lascerà sicuramente Madrid e la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio il club che l’ha lanciato. L’entourage ai microfoni di SkySport ...