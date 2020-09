Torvaianica | la Parrocchia Beata Vergine Immacolata organizza un importante evento | presente l’attrice Beatrice Fazi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lasi distingue ancora per il suo impegno nel sociale e per il prossimo 26 settembreun. Dopo la Santa Messa, prevista per le ore 19.00 (a seguire il concerto dei Tow, ndr), in serata si terrà un incontro con l’attrice. «Sarà un’occasione di ascolto, l’opportunità di conoscere la sua esperienza di vita ma anche di fede attraverso il racconto del suo libro “Un cuore nuovo”», ci dice il Parroco Don Andrea. «L’è trasversale, è aperto a tutti. Sono felice della presenza anche del gruppo di cantautori di Rock Cristiano “Tow”, portavoce ...