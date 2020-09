Torrespaccata | fiamme nel centro accoglienza | scatta l’evacuazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ieri sera alle 23:55 sei Squadre dei Vigili del Fuoco di Roma sono intervenute presso ildidi Via Paolo Savi 72 in zona. La segnalazione è giunta a seguito dello scoppio di un incendio al piano terra della struttura. Gli occupanti sono stati evacuati e spostati in un’altra ala dell’edificio. La parte coinvolta dalleè stata resa momentaneamente inagibile, sul posto anche 113, 118 e Polizia di Roma Capitale per quanto di loro competenza.nell’evacuazione su Il Corriere della Città.