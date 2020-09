Torino, visite mediche Murru: il terzino ha iniziato i test sanitari (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nicola Murru si appresta a diventare un nuovo giocatore del Torino: l’esterno difensivo ha iniziato le visite mediche Nicola Murru è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. L’esterno difensivo, arrivato dalla Sampdoria, ha raggiunto il capoluogo piemontese nella serata di ieri dopo aver salutato tutti i suoi compagni a Genova. Stamattina le visite mediche. Una volta superate, il giocatore firmerà il suo contratto, prima di aggregarsi al gruppo e preparare insieme ai compagni il debutto stagionale a Firenze di sabato prossimo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nicolasi appresta a diventare un nuovo giocatore del: l’esterno difensivo haleNicolaè pronto a diventare un nuovo giocatore del. L’esterno difensivo, arrivato dalla Sampdoria, ha raggiunto il capoluogo piemontese nella serata di ieri dopo aver salutato tutti i suoi compagni a Genova. Stamattina le. Una volta superate, il giocatore firmerà il suo contratto, prima di aggregarsi al gruppo e preparare insieme ai compagni il debutto stagionale a Firenze di sabato prossimo. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Torino, visite mediche in corso per #Murru. Le prime foto - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Torino, visite mediche in corso per #Murru. Le prime foto - AlesSantomauro : #Murru è arrivato allo stadio grande Torino per sostenere le visite mediche (@DiMarzio) - kupaleon : RT @DiMarzio: #Torino, visite mediche in corso per #Murru. Le prime foto - fravittonetto : Per @toropuntoit le prime immagini di #Murru a #Torino. Sono in corso le visite mediche, poi il terzino ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino visite L'ex rossoblù Murru al Torino: visite mediche imminenti Calcio Casteddu La Nazionale di calcio Old terza classificata a Torino

La trasferta a Torino della Nazionale Old Italia, promossa e organizzata dall’ex calciatore del Rieti, Andrea Mancinetti, presidente onorario, e da un altro ex, Renato Ciaramelletti, è stata largament ...

Commisso conferma: niente soldi. Per migliorare la rosa si deve cedere. Si ‘contava’ su Chiesa, che se resta diventa un dubbio tattico

Commisso conferma le parole di Pradè. La rosa è buona ma per migliorarla bisogna cedere. E i viola contavano sulla cessione di Chiesa, che non è più scontata L’uragano Commisso è tornato in città. E l ...

Torino, Murru è allo stadio: visite mediche in corso, poi le firme

E’ il giorno di Nicola Murru: il nuovo acquisto del Torino è allo stadio Olimpico-Grande Torino per le visite mediche e per la firma del contratto. Tra poco ci sarà anche l’ufficialità del suo approdo ...

La trasferta a Torino della Nazionale Old Italia, promossa e organizzata dall’ex calciatore del Rieti, Andrea Mancinetti, presidente onorario, e da un altro ex, Renato Ciaramelletti, è stata largament ...Commisso conferma le parole di Pradè. La rosa è buona ma per migliorarla bisogna cedere. E i viola contavano sulla cessione di Chiesa, che non è più scontata L’uragano Commisso è tornato in città. E l ...E’ il giorno di Nicola Murru: il nuovo acquisto del Torino è allo stadio Olimpico-Grande Torino per le visite mediche e per la firma del contratto. Tra poco ci sarà anche l’ufficialità del suo approdo ...