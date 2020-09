Torino, in rianimazione non vuole perdersi il primo giorno di scuola: accontentato (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ragazzo 16enne ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino non voleva perdersi il primo giorno di scuola e ha chiesto un pc per poter seguire le lezioni Il coronavirus sta rendendo simpatica la scuola agli occhi dei ragazzi. Dopo la lunga inattività dovuta al lockdown e a tutte le restrizioni effettuate in tal senso, è arrivato il momento del ritorno nelle aule. A differenza del solito luogo comune che vede i giovani “scontenti” alla ripresa delle lezioni, stavolta lo scenario è decisamente cambiato. Un caso emblematico in tal senso è quello di Alessandro 16enne di Torino, che proprio non ne voleva sapere di perdersi il “grande rientro”. Ha partecipato al ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ragazzo 16enne ricoverato all’ospedale Mauriziano dinon volevaildie ha chiesto un pc per poter seguire le lezioni Il coronavirus sta rendendo simpatica laagli occhi dei ragazzi. Dopo la lunga inattività dovuta al lockdown e a tutte le restrizioni effettuate in tal senso, è arrivato il momento del ritorno nelle aule. A differenza del solito luogo comune che vede i giovani “scontenti” alla ripresa delle lezioni, stavolta lo scenario è decisamente cambiato. Un caso emblematico in tal senso è quello di Alessandro 16enne di, che proprio non ne voleva sapere diil “grande rientro”. Ha partecipato al ...

occhio_notizie : Torino, 16enne in Rianimazione chiede pc per partecipare al primo giorno di scuola - maria_previtera : Torino, 16enne in Rianimazione chiede pc per partecipare al primo giorno di scuola - lillydessi : Torino, primo giorno di scuola dalla Rianimazione per un sedicenne colpito da polmonite - brongosalvatore : RT @PieraBelfanti: Primo giorno di lezione in rianimazione per il sedicenne ricoverato per sospetto Covid - Lgiova66 : RT @PieraBelfanti: Primo giorno di lezione in rianimazione per il sedicenne ricoverato per sospetto Covid -