Tommaso Zorzi, l'ex Iconize tuona: "Non sono in vendita!" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marco Ferrero, in arte Iconize, ha replicato alla provocazione lanciata dal suo ex fidanzato Tommaso Zorzi prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip ha rilasciato un'intervista in cui non spendeva proprio belle parole nei confronti del suo ex fidanzato Iconize, Marco Ferrero. Il … L'articolo Tommaso Zorzi, l'ex Iconize tuona: "Non sono in vendita!" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

