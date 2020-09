“Ti sfiguro con l’acido se metti la gonna”. Arrestato senegalese che perseguitava la ex italiana (Di mercoledì 16 settembre 2020) Torino, 16 set – Aveva reso un inferno la vita della giovane fidanzata italiana. Ora un senegalese dovrà rispondere dei reati di atti persecutori e violenza privata e sarà denunciato per lesioni personali, violazione di domicilio, minacce ed appropriazione indebita. L’edificante vicenda – che per l’ennesima volta fa luce sulla concezione di «rispetto per l’altro sesso» in voga tra gli allogeni da poco sbarcati entro i nostri confini – ha per protagonista e vittima una giovanissima torinese, perseguitata, vessata, minacciata picchiata dall’ex compagno di origini senegalesi con il quale aveva avuto una storia, da qualche tempo conclusa. Gelosia patologica La ragazza viveva in un incubo creato dalla gelosia patologica dell’immigrato: l’uomo le impediva di indossare vestiti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Torino, 16 set – Aveva reso un inferno la vita della giovane fidanzata. Ora undovrà rispondere dei reati di atti persecutori e violenza privata e sarà denunciato per lesioni personali, violazione di domicilio, minacce ed appropriazione indebita. L’edificante vicenda – che per l’ennesima volta fa luce sulla concezione di «rispetto per l’altro sesso» in voga tra gli allogeni da poco sbarcati entro i nostri confini – ha per protagonista e vittima una giovanissima torinese, perseguitata, vessata, minacciata picchiata dall’ex compagno di origini senegalesi con il quale aveva avuto una storia, da qualche tempo conclusa. Gelosia patologica La ragazza viveva in un incubo creato dalla gelosia patologica dell’immigrato: l’uomo le impediva di indossare vestiti ...

