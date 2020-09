The Good Doctor 3, la drastica decisione di Shaun: anticipazioni puntata 16 settembre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nuova puntata della terza stagione di The Good Doctor mercoledì 16 settembre alle 21.20 su Rai 2. La serie tv di successo con protagonista Freddie Highmore (CHI È) lo scorso marzo era stata sospesa perché, causa emergenza sanitaria, non era stato possibile portare a termine il doppiaggio delle ultime puntate che ora possono finalmente andare in onda. The Good Doctor, anticipazioni puntata 16 settembre Episodio 19 – Dolore: Shaun e i suoi colleghi devono fronteggiare le conseguenze di un forte terremoto. Si recano in una birreria per salvare, tra gli altri, Lea, Glassman e Melendez. Episodio 20 – Ti amo: Con l’aggravarsi della situazione, Shaun prende una ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nuovadella terza stagione di Themercoledì 16alle 21.20 su Rai 2. La serie tv di successo con protagonista Freddie Highmore (CHI È) lo scorso marzo era stata sospesa perché, causa emergenza sanitaria, non era stato possibile portare a termine il doppiaggio delle ultime puntate che ora possono finalmente andare in onda. The16Episodio 19 – Dolore:e i suoi colleghi devono fronteggiare le conseguenze di un forte terremoto. Si recano in una birreria per salvare, tra gli altri, Lea, Glassman e Melendez. Episodio 20 – Ti amo: Con l’aggravarsi della situazione,prende una ...

