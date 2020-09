The Father, il promettente trailer del film con Anthony Hopkins e Olivia Colman (Di mercoledì 16 settembre 2020) Anthony Hopkins e Olivia Colman – due interpreti Premio Oscar – torneranno al cinema con il film The Father. Proprio qualche ore fa, è stato diffuso il trailer ufficiale (disponibile qui) di questo dramma familiare che si prospetta essere un prodotto imperdibile. Il film racconta la storia di Anthony, un signore di 80 anni che vive felicemente da solo, e Anne, sua figlia. L’anziano padre soffre di demenza senile e inizia quindi a guardare il mondo, una realtà che continua a cambiare davanti ai suoi occhi, in modo diverso. Anche la figlia viene vista in modo differente, anche dal punto di vista fisico (infatti, essa è interpretata da due diverse attrici, ovvero Olivia ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020)– due interpreti Premio Oscar – torneranno al cinema con ilThe. Proprio qualche ore fa, è stato diffuso ilufficiale (disponibile qui) di questo dramma familiare che si prospetta essere un prodotto imperdibile. Ilracconta la storia di, un signore di 80 anni che vive felicemente da solo, e Anne, sua figlia. L’anziano padre soffre di demenza senile e inizia quindi a guardare il mondo, una realtà che continua a cambiare davanti ai suoi occhi, in modo diverso. Anche la figlia viene vista in modo differente, anche dal punto di vista fisico (infatti, essa è interpretata da due diverse attrici, ovvero...

Un uomo rifiuta tutta l'assistenza di sua figlia mentre invecchia. Mentre cerca di dare un senso alle sue mutevoli circostanze, inizia a dubitare dei suoi cari, della sua mente e persino del tessuto d ...

Anthony Hopkins e Olivia Colman fanno a gara di bravura nel primo trailer del misterioso thriller The Father, nel cast anche Rufus Sewell, Mark Gatiss, Olivia Williams e Imogen Poots. NOTIZIA di VALEN ...

L'attore britannico Anthony Hopkins è un uomo con la demenza senile in The Father, dramma familiare che vede protagonista anche Olivia Colman. Del film, in arrivo a dicembre, è stato appena diffuso il ...

