The Christmas Chronicles 2 | arriva su Netflix il trailer del film

(Di mercoledì 16 settembre 2020)nel 2020 farà uscire nella piattaforma ilThe2, il sequeldopo due anni Ma ora è stato anticipato il primodel sequel in arrivo a novembre, e sembra che ne varrà la pena. Dopo il lock-down sarà la prima festa che si potrà festeggiare in un clima di serenità, ma stando sempre attenti a non fare assembramenti pericolosi. Leggi anche: Cuties:nella bufera dopo l’uscita deldenuncia The2: ilI protagonisti delsaranno Kurt Russell e Goldie Hawn nei panni di Babbo Natale e la signora Claus. La pellicola segue la storia di due ...

ScialpiStyle : RT @WeLoveScialpi: @scialpi @scialpifans @scialpiletsgo @scialpieffect @weloveyoursoul @_adoremeifuwant @ScialpiStyle La #luce crea sempre… - scialpieffect : RT @WeLoveScialpi: @scialpi @scialpifans @scialpiletsgo @scialpieffect @weloveyoursoul @_adoremeifuwant @ScialpiStyle La #luce crea sempre… - rossellafas : RT @WeLoveScialpi: @scialpi @scialpifans @scialpiletsgo @scialpieffect @weloveyoursoul @_adoremeifuwant @ScialpiStyle La #luce crea sempre… - _adoremeifuwant : RT @WeLoveScialpi: @scialpi @scialpifans @scialpiletsgo @scialpieffect @weloveyoursoul @_adoremeifuwant @ScialpiStyle La #luce crea sempre… - scialpiletsgo : RT @WeLoveScialpi: @scialpi @scialpifans @scialpiletsgo @scialpieffect @weloveyoursoul @_adoremeifuwant @ScialpiStyle La #luce crea sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : The Christmas

Everyeye Cinema

Dopo aver interpretato Babbo Natale un paio d'anni fa in The Christmas Chrinicles, Kurt Russell concede il bis e sarà nel sequel del film delle Feste targato Netflix. La piattaforma streaming ha confe ...Il teaser di Qualcuno salvi il Natale 2, sequel della divertente commedia prodotta da Netflix, svela la data di uscita del film in streaming. Qualcuno salvi il Natale 2, sequel della divertente commed ...Direttamente da Anteprima 349, vi riportiamo tutte le uscite Panini Comics per i prossimi mesi del 2020 a partire da novembre: continuano RAT-MAN GIGANTE eTEENAGE MUTANT NINJA TURTLES, mentre arriva A ...