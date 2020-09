Tennis | Internazionali d' Italia Bnl | Azarenka subito vincente Paolini piegata da Halep

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Roma: Jannik Sinner agli ottavi Battuto il greco Tsitsipas in tre set (6-1, 6-7, 6-2) Asp… - SkySport : Internazionali di tennis di Roma: Sinner batte Tsitsipas 6-1, 6-7, 6-2 e vola agli ottavi - SkySport : Internazionali di tennis di Roma, Berrettini batte Coria e vola al 3° turno - blogLinkes : Roma, Sinner e Travaglia volano agli ottavi di finale - Catone63951699 : RT @repubblica: Tennis, Internazionali: Berrettini agli ottavi, battuto Coria in due set [aggiornamento delle 12:54] -

Jannik Sinner non smette di stupire. Il 19enne azzurro si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia battendo in tre set il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del mondo e ...Berrettini e Travaglia si affronteranno agli ottavi. Caruso out contro Djokovic. Quant’è cresciuto in un anno Jannik Sinner! Nel 2019 è stato eliminato al secondo turno degli Internazionali d’Italia a ...Un martedì bello, avvincente, quasi strappalacrime: un martedì roseo come da tanto non si vedeva per il tennis italiano. Ma c’è un però, un grosso però che è la conseguenza dei mesi di immobilismo in ...