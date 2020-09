Temptation Island, Valeria Liberati parla di Alessandro Basciano: cosa ha detto (Di mercoledì 16 settembre 2020) In attesa di seguire la nuova edizione di Temptation Island ancora una volta nella versione nip condotta d’Alessia Marcuzzi, si continua a parlare di una coppia Valeria e Ciavy che ha avuto un eco mediatico non indifferente. Valeria Liberati che durante il suo viaggio nei sentimenti si è avvicinata molto al tentatore Alessandro Basciano ha parlato di nuovo del giovane nonostante sia tornata insieme al suo fidanzato Ciavy. In una recente intervista al sito Isa e Chia Valeria ha spiegato a tutti coloro che l’hanno condannata perchè ha perdonato l’ex fidanzato nonostante quest’ultimo non abbia manifestato nei suoi confronti rispetto e considerazione. Secondo la ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) In attesa di seguire la nuova edizione diancora una volta nella versione nip condotta d’Alessia Marcuzzi, si continua are di una coppiae Ciavy che ha avuto un eco mediatico non indifferente.che durante il suo viaggio nei sentimenti si è avvicinata molto al tentatorehato di nuovo del giovane nonostante sia tornata insieme al suo fidanzato Ciavy. In una recente intervista al sito Isa e Chiaha spiegato a tutti coloro che l’hanno condannata perchè ha perdonato l’ex fidanzato nonostante quest’ultimo non abbia manifestato nei suoi confronti rispetto e considerazione. Secondo la ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - QuiMediaset_it : Sei coppie mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio: al via in prima serata su… - _claarissa : Vedo che l'hype generale per Temptation Island è proprio sotto 0 e francamente mi unisco al coro, mi scoccia propri… - QuotidianPost : Temptation Island, Valeria Liberati parla di Alessandro Basciano: cosa ha detto - whosthaatgurl : Sentivo il bisogno di Temptation Island dopo soli due mesi? No. Lo guarderò? Certo che si. -