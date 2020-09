(Di mercoledì 16 settembre 2020)è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, in onda su Canale 5, ogni mercoledì inserata.8: le anticipazionipubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2020 08:18.

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - toysblogit : Temptation Island: la prima puntata della nuova edizione dalle ore 21:25 - hamrazrrr210068 : RT @__goodasgold: Alle poche persone del fandom già sveglie: ricordatevi di twittare a manetta appena uscirà l'# dell'episodio perché quest… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Temptation Island in tv: quando inizia, il cast e il meccanismo, ecco la guida complet... - __martinaaa___ : però quest'anno potevano evitare programmi tipo gf, temptation island ecc -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Temptation Island 2020 è il docu-reality di Mediaset prodotto da Maria De Filippi. Il programma va in onda da mercoledì 16 settembre. A fare il racconto delle vicende amorose delle 6 coppie concorrent ...Tutto quello che c’è da sapere per seguire il docu-reality di Canale 5 dedicato ai sentimenti, condotto in questa edizione da Alessia Marcuzzi ...Temptation Island torna su Canale 5 con una nuova edizione da 6 puntate, condotta da Alessia Marcuzzi che passa dalla guida e narrazione dell’edizione VIP a una NIP. Infatti l’edizione estiva è stata ...