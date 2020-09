Temptation Island, Anna massacra Gennaro: “Pezzente, lavora per il padre” (Di giovedì 17 settembre 2020) Anna ha massacrato il suo fidanzato Gennaro a Temptation Island, affermando che è un pezzente e che lavora soltanto grazie a suo padre. Questo primo appuntamento di Temptation Island è partito con il botto. I telespettatori non hanno di certo rimpianto le coppie delle precedenti edizioni, in quanto i protagonisti di quest’anno hanno davvero tanto … L'articolo Temptation Island, Anna massacra Gennaro: “Pezzente, lavora per il padre” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 17 settembre 2020)hato il suo fidanzato, affermando che è un pezzente e chesoltanto grazie a suo padre. Questo primo appuntamento diè partito con il botto. I telespettatori non hanno di certo rimpianto le coppie delle precedenti edizioni, in quanto i protagonisti di quest’anno hanno davvero tanto … L'articolo: “Pezzente,per il padre” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

