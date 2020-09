Temptation Island 8 – Prima puntata del 16 settembre 2020 – Le nuove coppie. Anticipazioni. (Di mercoledì 16 settembre 2020) Primo appuntamento, stasera, in Prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality torna dopo soli due mesi dalla scorsa edizione arrivando così alla sua ottava edizione. Seppure in onda con la versione classica, la conduzione passa alla presentatrice della versione vip (quest’anno non in onda), ovvero Alessia Marcuzzi. Temptation Island 8 Invariato anche lo … L'articolo Temptation Island 8 – Prima puntata del 16 settembre 2020 – Le nuove coppie. Anticipazioni. Leggi su unduetre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Primo appuntamento, stasera, inserata su Canale5, con. Il reality torna dopo soli due mesi dalla scorsa edizione arrivando così alla sua ottava edizione. Seppure in onda con la versione classica, la conduzione passa alla presentatrice della versione vip (quest’anno non in onda), ovvero Alessia Marcuzzi.8 Invariato anche lo … L'articolo8 –del 16– Le

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - italiaserait : Temptation Island 2020, oggi 16 settembre 1° puntata su Canale5 con Alessia Marcuzzi: anticipazioni, quali sono le… - andoniopre : Molto basito nello scoprire che Mediaset non è riuscita neanche a far centro con un film come A star is born: 2.789… - littleathing : Stasera inizia nuovamente temptation island ma io vorrei ricordare l’unica è grande Sofia - Alee___4 : Fare uscire Baby 3 lo stesso giorno dell’inizio di Temptation Island è reato però. -