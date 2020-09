‘Temptation Island 8’, Amedeo Bianconi ammette di aver tradito Sofia Nesci che richiede il faló anticipato e lo perdona, mentre lui… (Di mercoledì 16 settembre 2020) È stato un falò completamente imprevedibile e ricco di colpi di scena quello tra Sofia Nesci e Amedeo Bianconi: i due erano arrivati a Temptation Island 8 per capire se dopo undici anni la loro storia d’amore potesse proseguire, in seguito ad un presunto tradimento di lui ai danni della 30enne che aveva trovato una lettera d’amore scritta dal fidanzato, indirizzata ad un’altra donna. Amedeo si era giustificato spiegando alla sua compagna di aver aiutato un amico in difficoltà, ma alla produzione del docu-reality aveva confessato la verità, assicurando di rivelarla anche a Sofia nel corso del programma. E la verità, in effetti, è venuta a galla, durante un momento di confidenza ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 16 settembre 2020) È stato un falò completamente imprevedibile e ricco di colpi di scena quello tra: i due erano arrivati a Temptation8 per capire se dopo undici anni la loro storia d’amore potesse proseguire, in seguito ad un presunto tradimento di lui ai danni della 30enne che aveva trovato una lettera d’amore scritta dal fidanzato, indirizzata ad un’altra donna.si era giustificato spiegando alla sua compagna diaiutato un amico in difficoltà, ma alla produzione del docu-reality aveva confessato la verità, assicurando di rivelarla anche anel corso del programma. E la verità, in effetti, è venuta a galla, durante un momento di confidenza ...

