Temptation Island 2020 | quali sono le coppie | nomi | età | città | Instragram | curiosità | anticipazioni

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 settembre 2020), il famosissimo reality dei sentimenti e delle tentazioni è ritornato in onda il 16 settembrecome sempre in prima serata su canale5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Ma chii protagonisti? Come sappiamo, si tratta didi non famosi che devono mettere alla prova il proprio amore. Male? Come si chiamano? Cosa sappiamo di loro? Le sei, non famose, che come da tradizione, mettono alla prova il loro rapporto anche tramite la presenza di 22 single, corteggiatori e corteggiatrici,ovviamente il clou del programma. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta....