Temptation Island 2020 la nuova edizione con Alessia Marcuzzi da mercoledì 16 settembre | le anticipazioni

Temptation Island 2020 prima puntata mercoledì 16 settembre, conduce Alessia Marcuzzi Temptation Island torna su Canale 5 con una nuova edizione da 6 puntate, condotta da Alessia Marcuzzi che passa dalla guida e narrazione dell'edizione VIP a una NIP. Infatti l'edizione estiva è stata un misto vip – non vip e sembrava che dovesse essere così anche per quella autunnale. Invece causa contemporanea presenza del GF Vip per evitare un eccesso di VIP, Alessia Marcuzzi si è ritrovata tra le mani un'edizione "normale".

