TEMPESTA TROPICALE Invest 99L verso l’Europa Effetti in Italia

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Abbiamo già parlato del possibile, forse anche probabile, MEDICANE Cassilda. Abbiamo anche scritto dei possibilimeteo su alcune delle nostre regioni, anche se ovviamente non sarà nulla di paragonabile a ciò che potrebbe accadere in Grecia. Ora però volgiamo lo sguardo a ovest perché è dall’Oceano Atlantico che arriverà l’Autunno. Magari non oggi, magari non domani, ma è sempre stato l’artefice delle nostre stagioni autunnali e pur con tutte le variazioni a contorno lo sarà anche quest’anno. Per chi ancora non lo sapesse è una stagione particolarmente tempestosa in pieno Oceano. Gli uragani oltre che potenti sono stati numerosi e rischiano di battere diversi record. La...