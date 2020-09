Telecomunicazioni | Sala | “No alla rete solo ai privati | ho fatto questo mestiere…”

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 settembre 2020) MILANO – L’importanza del controllo della rete da non lasciare solo ai privati (“la porteranno solo dove c’è profitto, fidatevi di me che ho fatto questo mestiere”); l’importanza altresì di farla, questa benedetta rete, perchè è il veicolo su cui correrà il futuro del paese. Il ‘Fatto quotidiano’ quest’estate, dopo una cena con Beppe Grillo, lo ha chiamato in causa nella partita delle nomine per la nuova società Tim-Open Fiber. Beppe Sala però continua a tenere le carte coperte, anche sulla sua ricandidatura a sindaco di Milano. Certo ieri sera, parlando alla presentazione del libro dell’ex segretario Fim Cisl Marco Bentivogli, “Indipendenti. Guida allo smart working”, ha fatto esplicito riferimento al suo passato da direttore generale di Telecom Italia.