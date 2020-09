TECNICA E FIUTO DEL GOL. ANDI ZEQIRI, L’ATTACCANTE VICINO AL PARMA CON UN PASSATO ALLA JUVENTUS (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un PASSATO nella Primavera della JUVENTUS e un futuro di nuovo in Italia, al PARMA. ANDI ZEQIRI è un attaccante classe 1999, nato in Svizzera da genitori di origine kosovara. Mancino, veloce, ha TECNICA ed è dotato di buon fisico. È un centravanti duttile: può giocare punta centrale, ma preferisce agire lontano dALLA porta e poi finalizzare, sfruttando così le sue capacità nei movimenti offensivi, che lo rendono un giocare intelligente tatticamente. Si forma calcisticamente nelle giovanili del Losanna e dal 2014 comincia a giocare anche in prima squadra, dove in due anni colleziona 19 presenze e realizza 3 gol. Poi, il grande salto: la JUVENTUS mette gli occhi su di lui e lo acquista in prestito con diritto di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Unnella Primavera dellae un futuro di nuovo in Italia, alè un attaccante classe 1999, nato in Svizzera da genitori di origine kosovara. Mancino, veloce, haed è dotato di buon fisico. È un centravanti duttile: può giocare punta centrale, ma preferisce agire lontano dporta e poi finalizzare, sfruttando così le sue capacità nei movimenti offensivi, che lo rendono un giocare intelligente tatticamente. Si forma calcisticamente nelle giovanili del Losanna e dal 2014 comincia a giocare anche in prima squadra, dove in due anni colleziona 19 presenze e realizza 3 gol. Poi, il grande salto: lamette gli occhi su di lui e lo acquista in prestito con diritto di ...

Ultime Notizie dalla rete : TECNICA FIUTO TECNICA E FIUTO DEL GOL. ANDI ZEQIRI, L’ATTACCANTE VICINO AL PARMA CON UN PASSATO ALLA JUVENTUS alfredopedulla.com MERCATO: le caratteristiche dell'esperto attaccante che piace alla Salernitana [VIDEO]

Federico Dionisi è un attaccante classe 1987, già ex Salernitana, su cui il club granata ha recentemente manifestato interesse. Attualmente questo giocatore è tesserato per il Frosinone. Alto 1,79 met ...

A scatolone o a mosaico? Teoria e tecnica del Recovery plan

In un mosaico le tessere s’incastrano alla perfezione per concorrere a un’opera unitaria. Un contenitore, invece, può ospitare tante cose, anche molto diverse tra loro, senza nessuna particolare coere ...

