Tassi USA, Fed: bassi fino al 2023. Wall Street sbanda poi recupera (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – La Federal Reserve non prevede di alzare i Tassi di interesse almeno fino al 2023, fino a quando non sarà raggiunta la massima occupazione. E nelle previsioni economiche aggiornate a seguito dell'ultima riunione del direttorio, stima una caduta del PIL 2020 del 3,7%. Per il 2021 il rimbalzo del PIL è stimato fra il 3,6 e il 4,7%, meno del 4,5-6% previsto in giugno. Lo fa sapere la stessa banca centrale americana che lascia invariati i Tassi di interesse nell'ultima riunione prima delle elezioni statunitensi. Il costo del denaro resta dunque fermo fra lo 0 e lo 0,25%. L'istituto centrale guidato da Jerome Powell si attende che sarà appropriato mantenere questo range fino a quando le condizioni occupazionali non avranno raggiunto ...

