Taranto: ragazzi autistici all'isola di San Pietro, iniziativa Marina militare-Kyma mobilità Gruppo con le famiglie (Di giovedì 17 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità e Marina militare: ragazzi autistici – in età compresa tra i 6 e i 21 anni – dell'Associazione "Amici di Raffaele" Onlus, costituita dalle famiglie per migliorare l'assistenza in loro favore, hanno trascorso con i loro familiari una giornata sull'Isola di San Pietro (mercoledì 16 settembre), un'iniziativa resa possibile dalla disponibilità di Kyma Mobilità e della Marina militare. Il Gruppo – 30 persone in tutto – si è imbarcato nella mattinata sulla Motonave "Adria" di Kyma Mobilità con cui ha ...

