Tamponi dal medico di famiglia | progetto irrealizzabile

Tamponi dai medici di famiglia impossibili per Cristina Patrizi, responsabile area convenzionata del Sindacato dei Medici Italiani del Lazio "Tamponi dai medici di medicina generale? È evidente che si tratta di una situazione che non puo' realizzarsi. Basterebbe andare a vedere la dotazione di personale e strumentale per le postazioni nate per questo, cioe' i drive-in,…

Dal 1° maggio al 31 agosto di quest'anno in Friuli Venezia Giulia sono stati eseguiti 263.233 tamponi su 121.321 persone.

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi dal Covid a Napoli, insegnante positiva: scuola chiusa e tamponi per tutto il personale Il Mattino Notizie dalla Giunta

Trieste, 16 set - Dal 1° maggio al 31 agosto di quest'anno in Friuli Venezia Giulia sono stati eseguiti 263.233 tamponi su 121.321 persone. Questo il dato emerso oggi a Trieste nel corso della seduta ...

Coronavirus, Diasorin: "Il test Covid anche su saliva, non serviranno i tamponi"

Il test per il coronavirus SimplexaTM Covic -19 Direct di DiaSorin potrà essere utilizzato sui campioni di saliva, grazie all’apposizione della marcatura CE. Lo rende noto Diasorin spiegando che "la p ...

