Tamberi | Golden Gala senza pubblico coltellata al cuore

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 16 SET - "Il? È unaal, ieri ho fatto riscaldamento e sapere che domani sarà vuoto è pesante. So quanto il presidente della Fidal, Alfio Giomi,...

ROMA, 16 SET - "Il Golden Gala senza pubblico? È una coltellata al cuore, ieri ho fatto riscaldamento e sapere che domani sarà vuoto è pesante. So quanto il presidente della Fidal, Alfio Giomi, ha pro ...Giovedì 17 settembre andrà in scena il Golden Gala 2020, penultima tappa della Diamond League ... SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Gianmarco Tamberi vuole fare saltare il banco dopo il quarto posto del 2019 ...Roma, 15 set. (askanews) - Lo svedese primatista del mondo del salto con l'asta Armand Duplantis, il recordman europeo dei 400hs Karsten Warholm, la giamaicana campionessa olimpica dei 100 e 200 metri ...