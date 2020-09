Synchronic: un nuovo trailer del film con Anthony Mackie e Jamie Dornan (Di mercoledì 16 settembre 2020) Anthony Mackie e Jamie Dornan sono i protagonisti di Synchronic, film di cui è uscito un nuovo trailer in attesa del debutto nelle sale americane. Synchronic, film con Anthony Mackie e Jamie Dornan, ha ora un nuovo trailer in attesa del debutto nelle sale americane previsto per il 23 ottobre 2020. Nel video si vedono alcuni degli strani fenomeni, assolutamente al limite del sovrannaturale, che un paramedico inizia ad affrontare e cercare di capire mentre si cerca di scoprire quanto accaduto a una donna scomparsa tra apparizioni, scontri, spettacolari sequenze e momenti inquietanti. Synchronic ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)sono i protagonisti didi cui è uscito unin attesa del debutto nelle sale americane.con, ha ora unin attesa del debutto nelle sale americane previsto per il 23 ottobre 2020. Nel video si vedono alcuni degli strani fenomeni, assolutamente al limite del sovrannaturale, che un paramedico inizia ad affrontare e cercare di capire mentre si cerca di scoprire quanto accaduto a una donna scomparsa tra apparizioni, scontri, spettacolari sequenze e momenti inquietanti....

Anthony Mackie e Jamie Dornan sono i protagonisti di Synchronic, film di cui è uscito un nuovo trailer in attesa del debutto nelle sale americane. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 16/09/2020 Synchronic, fi ...

