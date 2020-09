Svizzera: il 27 settembre referendum sull’immigrazione che interessa anche l’Italia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mancano pochissimi giorni alla corsa alle urne dei votanti svizzeri, l’idea sarebbe quella di bloccare la libera circolazione anche ai cittadini europei Confine tra Francia e Svizzera (Fonte foto: Getty Images)Un referendum che potrebbe passare alla storia, quello a cui sono chiamati a rispondere i cittadini svizzeri, il prossimo 27 settembre. L’idea arriva dalla Destra Nazionalista, cioè dal partito Udc. Mettere fine a qualunque tipo di immigrazione, anche per chi arriva da un altro Paese dell’UE. Governo e Parlamento, si sono già detti contrari all’idea un po’ estrema, lanciata dalla Destra, ma tutto è in mano ai votanti. anche le Acli e le Missioni cattoliche italiane in Svizzera, hanno fatto sapere ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mancano pochissimi giorni alla corsa alle urne dei votanti svizzeri, l’idea sarebbe quella di bloccare la libera circolazioneai cittadini europei Confine tra Francia e(Fonte foto: Getty Images)Unche potrebbe passare alla storia, quello a cui sono chiamati a rispondere i cittadini svizzeri, il prossimo 27. L’idea arriva dalla Destra Nazionalista, cioè dal partito Udc. Mettere fine a qualunque tipo di immigrazione,per chi arriva da un altro Paese dell’UE. Governo e Parlamento, si sono già detti contrari all’idea un po’ estrema, lanciata dalla Destra, ma tutto è in mano ai votanti.le Acli e le Missioni cattoliche italiane in, hanno fatto sapere ...

