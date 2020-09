“Svegliarsi così”. Eleonora Daniele, la nuova foto con la figlia Carlotta: tutti innamorati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Eleonora Daniele ha da poco festeggiato il primo anniversario di matrimonio con Giulio Tassoni, che la conduttrice ha sposato il 14 settembre 2014. Per celebrare la ricorrenza, la padrona di casa di Storie Italiane ha condiviso su Instagram una dedica speciale sotto a una foto delle nozze appena avvenute. “Esattamente un anno fa. Oggi un giorno speciale. Se penso che da lassù ci hanno fatto il regalo più grande: la nostra piccolina. Buon anniversario, my love”. Sì, perché lo scorso 25 maggio Eleonora e Giulio sono diventati genitori di Carlotta. La piccola ha quindi poco più di 3 mesi ed era stata la stessa Daniele, che è già tornata al lavoro, a dare il grande annuncio su Instagram. Dopo di ché sono state più ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha da poco festeggiato il primo anniversario di matrimonio con Giulio Tassoni, che la conduttrice ha sposato il 14 settembre 2014. Per celebrare la ricorrenza, la padrona di casa di Storie Italiane ha condiviso su Instagram una dedica speciale sotto a unadelle nozze appena avvenute. “Esattamente un anno fa. Oggi un giorno speciale. Se penso che da lassù ci hanno fatto il regalo più grande: la nostra piccolina. Buon anniversario, my love”. Sì, perché lo scorso 25 maggioe Giulio sono diventati genitori di. La piccola ha quindi poco più di 3 mesi ed era stata la stessa, che è già tornata al lavoro, a dare il grande annuncio su Instagram. Dopo di ché sono state più ...

