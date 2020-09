Supercazzola all'Europa. Spunta il piano che imbarazza il governo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governo con due documenti uno di 40 e l'altro di 30 pagine è riuscito a battere il guinness dei primati. Settanta pagine di nulla assoluto, un elenco di supercazzole da fare tremare i polsi ai membri della commissione europea che avevano previsto forse troppi aiuti all'Italia senza tenere conto di chi la stava amministrando. Cose tipo "un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini", unito a considerazioni profonde come "La crisi epidemiologica ha reso ancora più cogente l'esigenza di rispondere alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia". E poi ancora: "Per la missione che riguarda la Salute, il PNRR indirizzerà risorse per il rafforzamento della resilienza e della tempestività di risposta del sistema sanitario alle patologie infettive emergenti gravate da alta morbilità e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilcon due documenti uno di 40 e l'altro di 30 pagine è riuscito a battere il guinness dei primati. Settanta pagine di nulla assoluto, un elenco di supercazzole da fare tremare i polsi ai membri della commissione europea che avevano previsto forse troppi aiuti all'Italia senza tenere conto di chi la stava amministrando. Cose tipo "un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini", unito a considerazioni profonde come "La crisi epidemiologica ha reso ancora più cogente l'esigenza di rispondere alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia". E poi ancora: "Per la missione che riguarda la Salute, il PNRR indirizzerà risorse per il rafforzamento della resilienza e della tempestività di risposta del sistema sanitario alle patologie infettive emergenti gravate da alta morbilità e ...

