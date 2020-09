Super Mario: il film arriverà nel 2022 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nintendo ha comunicato in via ufficiale che il 2022 sarà l'anno del film dedicato a Super Mario, nel progetto ci sarà anche il creatore della serie Shigeru Miyamoto, in veste di producer.Al momento è stato annunciato che il film è atteso per il 2022 e che i lavori stanno proseguendo molto velocemente, questo grazie a Chris Meledandri (fondatore di Illumination) ed al già citato Miyamoto.Oltre questo non abbiamo nessuna informazione circa trama, personaggi ed altri dettagli del genere.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nintendo ha comunicato in via ufficiale che ilsarà l'anno deldedicato a, nel progetto ci sarà anche il creatore della serie Shigeru Miyamoto, in veste di producer.Al momento è stato annunciato che ilè atteso per ile che i lavori stanno proseguendo molto velocemente, questo grazie a Chris Meledandri (fondatore di Illumination) ed al già citato Miyamoto.Oltre questo non abbiamo nessuna informazione circa trama, personaggi ed altri dettagli del genere.Leggi altro...

