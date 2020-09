Suarez, anche in Messico sognano il Pistolero: “Facciamo una colletta e lo portiamo qui” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Luis Suarez piace proprio a tutti, ma chiaramente il livello del calciatore ne fa un prezzo altissimo e ovviamente alla portata di pochi. Ma c'è chi prova ad organizzarsi, è il sorprendente caso dell'Atlas, club messicano che vuole addirittura imbastire una colletta generale per provare a portare il centravanti uruguaiano in Messico.L'INIZIATIVAcaption id="attachment 992581" align="alignnone" width="1024" Suarez Messi (getty images)/caption"A Jalisco (la città in cui gioca l'Atlas), siamo 8.368.602 abitanti: se la metà di noi fosse appassionata di calcio e la metà di questi tifasse Atlas, parleremmo di 2.092.150 tifosi rossoneri. Se ciascuno di noi versasse 35 pesos al mese (circa 1,40 euro) potremmo mettere sotto contratto Luis Suarez e porre fine al ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Luispiace proprio a tutti, ma chiaramente il livello del calciatore ne fa un prezzo altissimo e ovviamente alla portata di pochi. Ma c'è chi prova ad organizzarsi, è il sorprendente caso dell'Atlas, club messicano che vuole addirittura imbastire unagenerale per provare a portare il centravanti uruguaiano in.L'INIZIATIVAcaption id="attachment 992581" align="alignnone" width="1024"Messi (getty images)/caption"A Jalisco (la città in cui gioca l'Atlas), siamo 8.368.602 abitanti: se la metà di noi fosse appassionata di calcio e la metà di questi tifasse Atlas, parleremmo di 2.092.150 tifosi rossoneri. Se ciascuno di noi versasse 35 pesos al mese (circa 1,40 euro) potremmo mettere sotto contratto Luise porre fine al ...

