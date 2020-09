Stop alla cattura dell’orsa JJ4 | il Tar sospende l’ordinanza di cattura

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’orsa JJ4 libera di fare la mamma. Il Tar di Trento ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da Enpa e Oipa. «Un provvedimento estremamente importante, che accogliamo con grande gioia. Felici per l’orsa e i suoi cuccioli, per la tutela del patrimonio più prezioso di biodiversità e per poter dare voce ai tantissimi cittadini in apprensione per la sorta dell’orsa». Così le associazioni Enpa e Oipa. “Abbiamo chiesto e auspicato questo pronunciamento nel rispetto del diritto, per cui abbiamo tanto intensamente lavorato in una situazione di emergenza per la sorte della popolazione ursina e per il destino di un progetto così rilevante come Life Ursus, voluto dall’Europa e dal nostro Paese. Ora attendiamo la discussione delle due ordinanze che abbiamo impugnato di recente: l’udienza è prevista per ...