Stato dell’Unione | von der Leyen al Parlamento europeo

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ue, l’intervento di Ursula von deralin occasione del discorso sullodell’Unione. Intervento di Ursula von delalin occasione del suo discorso sullodell’Unione. La presidente della Commissione Ue parla inevitabilmente della ripresa economica, dell’emergenza coronavirus ma anche della rivoluzione Green e del cambiamento climatico. Di seguito il video dell’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der. Watch the State of the European Union live with European Commission President Ursula von derat the European Parliament and the reactions from members #StrongerTogetherEUPubblicato da ...