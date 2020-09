Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen: «In Italia un vertice globale sulla sanità. Gli europei vogliono uscire da questo mondo del Coronavirus» – Video (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel mondo: ultime notizie del 16 settembreSarà l’Italia a ospitare un «vertice globale sulla sanità» per «dimostrare che l’Europa c’è per proteggere» i cittadini. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha fissato per il prossimo anno l’appuntamento che sarà organizzato con il presidente del Consiglio Italiano, Giuseppe Conte, in occasione della presidenza Italiana del G20. Un momento che si preannuncia strategico nell’impegno europeo nel contrasto alla pandemia, in un momento cruciale in cui gli europei «vogliono uscire da ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 ine nel: ultime notizie del 16 settembreSarà l’a ospitare un «sanità» per «dimostrare che l’Europa c’è per proteggere» i cittadini. La presidente della Commissione Ue,von der, ha fissato per il prossimo anno l’appuntamento che sarà organizzato con il presidente del Consigliono, Giuseppe Conte, in occasione della presidenzana del G20. Un momento che si preannuncia strategico nell’impegno europeo nel contrasto alla pandemia, in un momento cruciale in cui glida ...

