Stati Uniti. L’uragano Sally colpisce Florida e Alabama: le raffiche di vento a 165 km orari – Il video (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’uragano Sally ha colpito il 16 settembre le coste della Florida e dell’Alabama, con venti che hanno raggiunto la velocità di 165 km orari. Secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti, la tempesta (categoria 2) potrebbe causare «inondazioni catastrofiche» sui litorali, dove sono attese onde alte più di 5 metri. Nel video le raffiche a Pensacola, la città più occidentale della Florida. Il presidente Donald Trump ha proclamato lo stato di emergenza per le aree coinvolte e ha invitato gli abitanti a seguire le direttive delle autorità locali su Twitter. La potenza di Sally non è paragonabile a quella di Katrina, l’uragano di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’uraganoha colpito il 16 settembre le coste dellae dell’, con venti che hanno raggiunto la velocità di 165 km. Secondo il National Hurricane Center degli, la tempesta (categoria 2) potrebbe causare «inondazioni catastrofiche» sui litorali, dove sono attese onde alte più di 5 metri. Nellea Pensacola, la città più occidentale della. Il presidente Donald Trump ha proclamato lo stato di emergenza per le aree coinvolte e ha invitato gli abitanti a seguire le direttive delle autorità locali su Twitter. La potenza dinon è paragonabile a quella di Katrina, l’uragano di ...

