Sportitalia: Milik lascia Castel Volturno senza allenarsi. Cessione vicina? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sportitalia ha pubblicato poco fa, su Twitter, un video che riprende l'autovettura dell'attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, mentre lascia la sede del centro sportivo di Castel Volturno. Il polacco non avrebbe partecipato all'allenamento con la squadra. Che sia un segnale dell'approssimarsi della Cessione? CastelVolturno #Napoli: #Milik lascia il centro sportivo e non partecipa all'allenamento con la squadra Cessione vicina? @manuelparlato pic.twitter.com/J9o7zSV6cj — Sportitalia (@tvdellosport) September 16, 2020 L'articolo ilNapolista.

