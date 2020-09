Sport italiano in lutto Con lui se ne va un pezzo di storia | “Oggi è un giorno triste”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Bruttissima notizia per il mondo delloe in particolare per il mondo del calcio. Nella giornata di oggi, mercoledì 16 settembre, è infatti deceduto una delle figure più importanti del panorama calcistico italiana. All’età di 92 anni è morto Fino Fini, il medico della Nazionale azzurra durante i Mondiali del 1982 in Spagna, vinti proprio dall’Italia. Come medico degli azzurri ha lavorato per ben 20 anni. Una perdita dunque inestimabile, che ha scosso praticamente tutti gliivi. Lui era un grandissimo conoscitore e amante del calcio ed è stato anche colui che ha ideato il Museo del calcio, inaugurato a Coverciano nel 2000 e che rappresenta un faro per la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Quando aveva compiuto 90 anni nel 2018, era stato festeggiato da moltissimi suoi vecchi amici. Tra ...