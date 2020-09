Southampton-Brentford EFL Cup | mercoledì ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Ings in campo!

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Avrebbe potuto essere una sfida di Premier League invece The Bees dovranno accontentarsi di giocarla in coppa di lega. La squadra con sede nell’area occidentale della capitale inglese ha avuto davvero la possibilità di farcela, e non ci riferiamo solo alla finale playoff persa contro il Fulham. I Saints hanno perso a Selhurst Park fregando … InfoBetting: Scommesse Sportive e