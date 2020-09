Sondaggio Swg: italiani pessimisti sui tempi del vaccino anti-Covid (Di mercoledì 16 settembre 2020) vaccino anti-Covid e riapertura delle scuole sono stati i due temi al centro dell’ultima indagine Swg condotta nella settimana che va dal 7 al 13 settembre. In un’intervista a La Stampa, il presidente dell’Irbm di Pomezia, Piero di Lorenzo, ha assicurato che entro la fine dell’anno “avremo 2 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19”. L’annuncio è arrivato dopo che l’università di Oxford aveva fermato nei giorni scorsi il trial clinico del vaccino sviluppato insieme all’azienda AstraZeneca, per la comparsa di una seria reazione avversa in un partecipante alla sperimentazione. Nonostante il trial sia stato poi ripreso, lo stop alla sperimentazione ha gettato ombre sui tempi del ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 settembre 2020)e riapertura delle scuole sono stati i due temi al centro dell’ultima indagine Swg condotta nella settimana che va dal 7 al 13 settembre. In un’intervista a La Stampa, il presidente dell’Irbm di Pomezia, Piero di Lorenzo, ha assicurato che entro la fine dell’anno “avremo 2 milioni di dosi di-19”. L’annuncio è arrivato dopo che l’università di Oxford aveva fermato nei giorni scorsi il trial clinico delsviluppato insieme all’azienda AstraZeneca, per la comparsa di una seria reazione avversa in un partecipante alla sperimentazione. Nonostante il trial sia stato poi ripreso, lo stop alla sperimentazione ha gettato ombre suidel ...

