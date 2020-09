Soliti Ignoti – Il Ritorno, contagio sul set: sospeso la trasmssione di Amadeus (Di mercoledì 16 settembre 2020) Salta la versione vip dei Soliti Ignoti – Il Ritorno per Coronavirus Dopo la pausa estiva tutto sembrava pronto per l’inizio della nuova stagione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Per l’esattezza con il primo dei due speciali che il padrone di casa Amadeus avrebbe dovuto condurre in apertura della nuova stagione televisiva. Inizialmente nel palinsesto della prima rete Rai, si parlava della messa in onda di domenica 13 settembre 2020 con un appuntamento che avrebbe visto la presenza di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Ma la versione vip del popolare game show dell’access prime time è stato accantonato, almeno per il momento. Infatti sul set del programma è stata riscontrata una positività al Covid-19. Ma ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 settembre 2020) Salta la versione vip dei– Ilper Coronavirus Dopo la pausa estiva tutto sembrava pronto per l’inizio della nuova stagione dei– Il. Per l’esattezza con il primo dei due speciali che il padrone di casaavrebbe dovuto condurre in apertura della nuova stagione televisiva. Inizialmente nel palinsesto della prima rete Rai, si parlava della messa in onda di domenica 13 settembre 2020 con un appuntamento che avrebbe visto la presenza di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Ma la versione vip del popolare game show dell’access prime time è stato accantonato, almeno per il momento. Infatti sul set del programma è stata riscontrata una positività al Covid-19. Ma ...

