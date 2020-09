Smog | Regione Lombardia | blocchi veicoli Euro 4 diesel slittano a gennaio

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 set. (Adnkronos) - Slitta a2021 la limitazione alla circolazione dei, che era in programma per il primo ottobre 2020 in attuazione dell'Accordo di Bacino Padano sottoscritto nel 2017. Lo ha confermato l'assessore all'Ambiente e Clima della, Raffaele Cattanei, nel corso del 'Tavolo Aria' che si è tenuto in videoconferenza e a cui hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni e delle Province interessati dalle limitazioni alla circolazione deiinquinanti e delle associazioni di categoria. "La decisione - ha spiegato - è stata assunta dalle Regioni del Bacino Padano a luglio, in seguito alle valutazioni emerse dagli effetti causati dall'emergenza sanitaria: la riduzione delle emissioni ...

Niente blocco del traffico (per ora) per i veicoli Diesel Euro4 e poi un invito allo smartworking quando le particelle inquinanti raggiungeranno la soglia d'allarme.