Sky: il Leicester ha preso Under dalla Roma per 27 milioni

Cengiz Under sembrava vicino al Napoli nelle scorse settimane, sia come contropartita tecnica nell'affare Milik sia per completare il reparto degli esterni d'attacco. Tuttavia, la trattativa è sfumata per la distanza tra richiesta e offerta. Il turco però è comunque in uscita: stando a quanto riporta Sky Sport, il Leicester ha raggiunto un accordo con la Roma per l'acquisto con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il costo totale dell'operazione è di 27 milioni di euro.

