Si chiamerà Lunar Cruiser il veicolo lunare di Toyota e Jaxa

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Si chiamerà, in omaggio al fuoristrada Landdella, ile che sarà prodotto entro il 2030 dal gruppo automobilistico insieme a, l'Agenzia Aerospaziale giapponese. Ilsarà pressurizzato per poter ospitare l'equipaggio e sarà alimentato da motori elettrici a celle a combustibile.hanno siglato l'accordo di ricerca a giugno 2019, dando vita al Team Japan che punta a coinvolgere altre eccellenze del Paese. Lo sviluppo delprevede simulazioni con la realtà virtuale e la produzione di modelli in scala reale, mentre a inizio 2021 sono attesi i primi ...