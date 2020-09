Shamrock Rovers Milan, i convocati rossoneri: ci sono Ibra e Tonali (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Milan ha diramato la lista dei convocati per il match di Europa League contro lo Shamrock Rovers sul proprio sito ufficiale Il Milan ha pubblicato attraverso il proprio sito ufficiale la lista dei convocati diramato dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, per il match di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Ci sono Ibrahimovic e i neo acquisti Tatarusanu, Tonali e Brahim Diaz. Fuori Romagnoli per infortunio. Ecco l’elenco completo dei convocati rossoneri: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu. Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt. Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilha diramato la lista deiper il match di Europa League contro losul proprio sito ufficiale Ilha pubblicato attraverso il proprio sito ufficiale la lista deidiramato dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, per il match di Europa League contro lo. Cihimovic e i neo acquisti Tatarusanu,e Brahim Diaz. Fuori Romagnoli per infortunio. Ecco l’elenco completo dei: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu. Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt. Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, ...

AntoVitiello : #Maldini a sky: “#Tonali è qui grazie alla sua determinazione, era impensabile un mese fa. La proprietà ha cambiato… - AntoVitiello : Buone notizie per #Ibrahimovic, lo svedese ha iniziato in gruppo l'allenamento cominciato da poco a Milanello. Zlat… - SkySport : Shamrock Rovers-Milan, tutto quello che c'è da sapere sul secondo turno di Europa League - soniabrudi : RT @cielorossonero: 20°CONVOCATI DA MISTER PIOLI PER LA PARTITA DI DOMANI A DUBLINO ORE 20. 2°TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE CONTRO LO… - cielorossonero : 20°CONVOCATI DA MISTER PIOLI PER LA PARTITA DI DOMANI A DUBLINO ORE 20. 2°TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE CONTRO… -