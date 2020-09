Shamrock Rovers-Milan, i convocati: Pioli lascia a casa Paquetà (Di mercoledì 16 settembre 2020) Prima della partenza verso Dublino, Stefano Pioli ha diramato la lista dei rossoneri convocati per Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League, a eliminazione diretta, in programma giovedì 17 settembre alle 20.00 al Tallaght Stadium. Oltre allo squalificato Rebic, agli indisponibili Romagnoli e Conti, l’allenatore rossonero lascia a casa per scelta tecnica Paquetà. PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu. DIFENSORI Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt. CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Prima della partenza verso Dublino, Stefanoha diramato la lista dei rossoneriper, secondo turno preliminare di Europa League, a eliminazione diretta, in programma giovedì 17 settembre alle 20.00 al Tallaght Stadium. Oltre allo squalificato Rebic, agli indisponibili Romagnoli e Conti, l’allenatore rossoneroper scelta tecnica Paquetà. PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu. DIFENSORI Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt. CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini.

