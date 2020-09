Shamrock-Milan | Castillejo | “Sfida complicata | ecco cosa ha detto Pioli Ibra? Vi spiego il suo segreto”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il mister è dal primo giorno che ci hache affronteremo una squadra tosta, la più forte d’Irlanda, che fa un bel calcio. Sarà difficile.Così ha esordito Samunella conferenza stampa della vigilia al match preliminare di Europa League traRovers. La compagine rossonera guidata del tecnico Stefanoaffronterà la gara d'andata in Irlanda e, in vista di questa, l'esterno offensivo spagnolo classe '95 ha voluto ricordare proprio l'importanza della figura dell'allenatore ex Fiorentina: "? Ricordo che dopo Cagliari lui hadelle parole belle, mi hache non vedeva l’ora di darmi nuovamente ...